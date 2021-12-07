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Футбол

Бенфика — Динамо: превью, мнение букмекеров, трансляция

отВиктор

Дек 7, 2021 , ,

Завтра, восьмого декабря, киевское «Динамо» проведет заключительный поединок в этом розыгрыше еврокубков. В Португалии чемпион Украины сыграет против «Бенифики», которая не только гарантировала себе третье место, но и также продолжает борьбу за вторую строчку и право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов.

«Бенфика»

Португальский клуб имеет все шансы выйти даже в плей-офф Лги чемпионов. Для этого необходимо побеждать киевское «Динамо» и надеяться, что «Барселона» не сможет победить в Мюнхене. При всех других раскладах весной португальский клуб будет играть в Лиге Европе.

Кроме ничьи в Киеве «Бенифка» сумела дома разгромить «Барселону», а также сыграть вничью с каталонским клубом в Киеве. Это позволило команде набрать пять пунктов. У «Барселоны» на два больше. При равенстве очков – «Бенфика» будет выше.

В чемпионате Португалии «Бенфика» идет на третьей строчке. Клуб отстает от лидеров «Порту» и «Спортинга» на четыре пункта. В важном поединке на выходных на своем стадионе «Орлы» уступили именно «Спортингу» у себя дома и отпустили соперников вперед. Это было только второе поражение за 13 туров в чемпионате для команды. В тоже время в последних десяти матчах у «Бенфики» только четыре победы, при трех поражениях и трех ничьих.

«Динамо»

Болельщики киевского клуба до последнего надеялись, что именно в Португалии будет определяться обладатель путевки в Лигу Европы. Для этого нужно было, чтобы «Бенфика» уступила в Каталонии, а в Португалии «Динамо» в случае победы занимало бы третью строчку. Однако перед последним туров у киевлян только один пункт, а у соперников – пять. Киевляне имели все шансы взять очи в домашних матчах с «Баварией» и «Барселоной», но не повезло. В Итоге матч против «Бенифике» турнирного значения не имеет, но нужно брать зачетные пункты в личную копилку и копилку страны, а также и о призовых не стоит забывать – лишними пару миллионов долларов точно не будут.

Киевский клуб проводит не лучшую концовку первого круга. Команда не только потеряла преждевременно все шансы на еврокубковую весну, но и также лидерство в чемпионате Украины. Подопечные Мирчи Луческу неожиданно уступили «Ворскле» и подпустили к себе «Шахтер». Сейчас «Динамо» второе в турнирной таблице и уступает Горянкам только по количеству забитых. В последних шести матчах у киевлян – три победы и три поражения.

История противостояний

В своей истории команды встречались пять раз. У киевлян только одна победа – в далеком 1991 году. Это была первая встреча между командами. Следующие три игры закончились в пользу португальцев. Первая ничья в истории была зафиксирована в первом круге – команды так и не сумели забить гол.

Арбитры

Главным арбитром встречи назначен немец Дениз Айтекин. Помогать ему будут ассистенты Кристиан Дитз и Маркус Зинн. 

Арбитр ВАР на этой встрече — Бастиан Данкерт, а помогать ему будет Марко Фритц.  Роль четвертого арбитра взял на себя Тобиас Райхель.

Предварительные составы

Бенфика: Влаходимос, Алмейда, Отаменди, Вертонген, Жилберт, Вайгль, Мариу, Гримальдо, Эвертон, Сильва, Яремчук.

Динамо: Бущан, Тимчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Буяльский, Гармаш.

Мнение букмекеров

Победа «Бенфики» – 1.32

Ничья – 5.70

Победа «Динамо» – 11.00

Трансляция

В прямом эфире встречу покажет Мегого Футбол 1. Начало в 22:00.

от Виктор

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