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Футбол

Шахтер сыграл вничью с Шерифом, пропустив на 93-й минуте

отСергей

Дек 8, 2021 , , ,

 «Шериф» отобрал очки у «Шахтера» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 1:1.

На гол Фернандо Педро гости ответили точным ударом Николова.

Напомним, «Шахтер» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ и ЛЕ.

Шахтер Украина – Шериф Молдова 1:1

Голы:

1:0 – 42 Фернандо Педро, 1:1 – 90 Николов.

Шахтер – Пятов (Шевченко, 86), Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко (Исмаили, 67), Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Судаков (Тете, 46), Бондаренко (Майкон, 67), Фернандо Педро (Мудрик, 46).

Шериф – Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 46), Тилль, Бруно, Аддо, Траоре, Янсане.

Предупреждения:

Фернандо Педро (10), Аддо (18), Мудрик (78), Дуланто (83).

от Сергей

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