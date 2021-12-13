Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

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В понедельник, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Результаты 1-й жеребьевки пришлось аннулировать из-за ошибок с программным обеспечением.

Результаты повторной жеребьевки выглядит так:

«Зальцбург» (Австрия) – «Бавария» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) – «Аякс» (Нидерланды)

«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)

«Интер» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) – «Реал» (Испания)

Первые игры 1/8 финала пройдут на 15-16 и 22-23 февраля, ответные 8-9 и 15-16 марта.