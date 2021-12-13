EURO.com.ua

Футбол

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

отСергей

Дек 13, 2021

13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых игр Лиги Европы.

В ее ходе были сформированы следующие пары:

«Севилья» (Испания) – «Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Аталанта» (Италия) – «Олимпиакос» (Греция)

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Реал Сосьедад» (Испания)

«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия)

«Зенит» (Россия) – «Бетис» (Испания)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Шериф» (Молдова) – «Брага» (Португалия)

«Порту» (Португалия) – «Лацио» (Италия)

Первые стыковые поединки пройдут 17 февраля 2022 года, ответные пройдут неделю спустя.

от Сергей

Похожая запись

Футбол

Металлист может потерять игрока

Дек 13, 2021 Сергей
Футбол

Жуниор Мораес не хочет жить в Украине

Дек 13, 2021 Сергей
Футбол

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

Дек 13, 2021 Сергей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

одиннадцать − три =

Вы пропустили

Бокс

Усик хочет биться против Фьюри

Дек 13, 2021 Сергей
Футбол

Металлист может потерять игрока

Дек 13, 2021 Сергей
Футбол

Жуниор Мораес не хочет жить в Украине

Дек 13, 2021 Сергей
Футбол

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

Дек 13, 2021 Сергей