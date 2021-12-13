Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

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13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых игр Лиги Европы.

В ее ходе были сформированы следующие пары:

«Севилья» (Испания) – «Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Аталанта» (Италия) – «Олимпиакос» (Греция)

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Реал Сосьедад» (Испания)

«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия)

«Зенит» (Россия) – «Бетис» (Испания)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Шериф» (Молдова) – «Брага» (Португалия)

«Порту» (Португалия) – «Лацио» (Италия)

Первые стыковые поединки пройдут 17 февраля 2022 года, ответные пройдут неделю спустя.