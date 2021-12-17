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Футбол

Интер попрощался с Эриксеном

отСергей

Дек 17, 2021 ,

«Интер» сообщил о расторжении договора с датским хавбеком Кристианом Эриксеном.

Стороны полностью согласовали расторжение соглашения, которое было рассчитано до июня 2024 года.

«Клуб и вся семья «нерадзурри» желают игроку всего наилучшего в будущем. Даже если сегодня пути «Интера» и Кристиана расходятся, между нами сохранится крепкая и неразрывная связь.

Лучшие моменты, голы и победы, объятия болельщиков около «Сан-Сиро» во время празднования скудетто. Все это навсегда останется в нашей истории», – заявили в послании «Интера».

от Сергей

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