Интер попрощался с Эриксеном

«Интер» сообщил о расторжении договора с датским хавбеком Кристианом Эриксеном.

Стороны полностью согласовали расторжение соглашения, которое было рассчитано до июня 2024 года.

«Клуб и вся семья «нерадзурри» желают игроку всего наилучшего в будущем. Даже если сегодня пути «Интера» и Кристиана расходятся, между нами сохранится крепкая и неразрывная связь.

Лучшие моменты, голы и победы, объятия болельщиков около «Сан-Сиро» во время празднования скудетто. Все это навсегда останется в нашей истории», – заявили в послании «Интера».