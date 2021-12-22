Луческу прокомментировал трансфер Миколенко в Эвертон

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что защитник Виталий Миколенко переезжает в «Эвертон».

По словам специалиста, он рад, что молодой игрок сейчас переходит в «Эвертон».

«Я имею в виду Миколенко.

На его место придет другой 18-19-летний футболист. Остальным в защите 19-20 лет. Поэтому продолжаем и дальше играть очень молодой командой. Им надо работать намного усерднее, чем опытным», – приводит слова Луческу GSP.

Напомним, по данным СМИ сумма перехода составит около 20 миллионов евро.