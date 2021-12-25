EURO.com.ua

Футбол

Заря хочет уговорить Фенербахче отпустить Аллахьяра

отСергей

Дек 25, 2021 , ,

Луганская «Заря» продолжает вести переговорный процесс с «Фенербахче» по форварду Аллахьяру Сайядманешу, сообщает Footboom.

Напомним, что срок арендского соглашения иранского футболиста истекает в конце этого года.

Сам Аллахьяр ранее заявлял, что матч с «Динамо» на 99% стал для него последнем в футболке «Зарю».

По данным СМИ, «Заря» планировала продлить арендное соглашение с «Фенербахче» по Аллахьяру, но турецкий клуб отказал — там соглашались либо на трансфер за оговоренные 3,5 млн евро, либо на возвращение нападающего.

от Сергей

Похожая запись

Футбол

Заря хочет уговорить Фенербахче отпустить Аллахьяра

Дек 25, 2021 Сергей
Футбол

Сассуоло неожиданно ответил Шахтеру по трансферу Бога

Дек 25, 2021 Сергей
Футбол

На Лунина претендует английский клуб

Дек 25, 2021 Сергей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 − 2 =

Вы пропустили

Бокс

Тренер Уайлдера рассказал, кто может побить Усика

Дек 25, 2021 Сергей
Бокс

Хирн раскрыл некоторое детали по реваншу Усик — Джошуа

Дек 25, 2021 Сергей
Футбол

Заря хочет уговорить Фенербахче отпустить Аллахьяра

Дек 25, 2021 Сергей
Футбол

Сассуоло неожиданно ответил Шахтеру по трансферу Бога

Дек 25, 2021 Сергей