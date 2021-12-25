Заря хочет уговорить Фенербахче отпустить Аллахьяра

Луганская «Заря» продолжает вести переговорный процесс с «Фенербахче» по форварду Аллахьяру Сайядманешу, сообщает Footboom.

Напомним, что срок арендского соглашения иранского футболиста истекает в конце этого года.

Сам Аллахьяр ранее заявлял, что матч с «Динамо» на 99% стал для него последнем в футболке «Зарю».

По данным СМИ, «Заря» планировала продлить арендное соглашение с «Фенербахче» по Аллахьяру, но турецкий клуб отказал — там соглашались либо на трансфер за оговоренные 3,5 млн евро, либо на возвращение нападающего.