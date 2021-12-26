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Футбол

Кополовец «похоронил» чемпионат Украины

отСергей

Дек 26, 2021

Экс-игрок львовских «Карпат» Михаил Кополовец считает, что УПЛ сильно просела и это видно по выступлениям наших клубов в еврокубках.

«Вообще по футболу в Украине, по еврокубкам, на мой взгляд, этот чемпионат просто мертв. При всем уважении. Потому что если наши команды в еврокубках так плохо выступают, если уровень чемпионата не позволяет нам выступать с такими командами, как мы, обыгрывать их на классе. Такого понятия, как класс, уже вообще нет», – сказал Кополовец в интервью FootballHub.

Также он добавил, что раньше «Шахтер» мог играть с «Ман Сити», «Ювентусом», любой командой.

«Сейчас просто катастрофа. Уровень чемпионата просто ужасный», — добавил он.

от Сергей

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