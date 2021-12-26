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Футбол

Ребров рассказал, как «прокачивает» себя

отСергей

Дек 26, 2021

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, какие издания читает для развития.

По словам украинского специалиста, всегда читал испанский журнал о футбольной тактике, подписан на него.

«Люблю почитать статьи FourFourTwo. Как по мне, испанский журнал о тактике больше информативный для тренера, потому что там очень много видео, конкретных рассказов о команде, тактике игры против определенных команд. FourFourTwo – больше журнал, рассказывают о командах, личностях», – сказал Ребров в интервью Ютуб-каналу «Бомбардир».

от Сергей

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