Ребров рассказал, как «прокачивает» себя

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, какие издания читает для развития.

По словам украинского специалиста, всегда читал испанский журнал о футбольной тактике, подписан на него.

«Люблю почитать статьи FourFourTwo. Как по мне, испанский журнал о тактике больше информативный для тренера, потому что там очень много видео, конкретных рассказов о команде, тактике игры против определенных команд. FourFourTwo – больше журнал, рассказывают о командах, личностях», – сказал Ребров в интервью Ютуб-каналу «Бомбардир».