EURO.com.ua

Футбол

Григорчук стал главным тренером Черноморца

отСергей

Дек 31, 2021

«Черноморец» сообщил о назначении Романа Григорчука на пост главного тренера команды.

Договор рассчитан на три года.

«Я очень рад возвращению в дорогой для меня „Черноморец“, в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе», – поделился Григорчук после подписания контракта.

Напомним, последней командой Романа Григорчука был солигорский «Шахтер», который он покинул в июле этого года.

от Сергей

Похожая запись

Футбол

Экс-тренер Шахтера может возглавить французский клуб

Дек 31, 2021 Сергей
Футбол

Славия подписала украинца

Дек 31, 2021 Сергей
Футбол

Шахтер близок к подписанию звезды Аякса

Дек 31, 2021 Сергей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

8 + 18 =

Вы пропустили

Футбол

Экс-тренер Шахтера может возглавить французский клуб

Дек 31, 2021 Сергей
Футбол

Славия подписала украинца

Дек 31, 2021 Сергей
Футбол

Шахтер близок к подписанию звезды Аякса

Дек 31, 2021 Сергей
Футбол

АЕК определился с судьбой Шахова

Дек 31, 2021 Сергей