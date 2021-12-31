Григорчук стал главным тренером Черноморца

«Черноморец» сообщил о назначении Романа Григорчука на пост главного тренера команды.

Договор рассчитан на три года.

«Я очень рад возвращению в дорогой для меня „Черноморец“, в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе», – поделился Григорчук после подписания контракта.

Напомним, последней командой Романа Григорчука был солигорский «Шахтер», который он покинул в июле этого года.