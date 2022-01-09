Миколенко дебютировал в Эвертоне: он был лучшим по версии SofaScore

Новичок «Эвертона» Виталий Миколенко сыграл в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Халла».

Украинский футболист провел в своем дебютном матче все 120 минут. За это время он получил желтую карточку.

Статистический портал SofaScore оценил его игру в 7,4 балла. Это лучшая оценка в «Эвертоне» наравне с Таунсендом.

Whoscored оценил игру Виталия в 7.67 балла. Это третья оценка в «Эвертоне» после Гомеша и Гордона.

Миколенко 72 раза коснулся мяча, отдал 26 точных передач (67%), выиграл 4 из 9 дуэлей, 2 раза был обыгран, нанес 1 удар по воротам и 2 раза сфолил.

Халл – Эвертон 2:3

Голы:

1:0 – 1 Смит, 1:1 – 21 Грэй, 1:2 – 31 Андре Гомеш, 2:2 – 71 Лонгмэн, 2:3 – 99 Таунсенд.