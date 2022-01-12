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Футбол

Миколенко оценил свой дебют за Эвертон

отСергей

Янв 12, 2022 ,

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко после дебютного матча за «Эвертон» против Халла» в Кубке Англии заявил, что не очень доволен своей игрой в первые пару минут, так как сильно нервничал.

«Но потом я почувствовал поддержку своих товарищей по команде, которые действительно помогли мне сосредоточиться на игре. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне», — сказал украинец.

Также он отметил, что очень рад быть здесь и сыграть свой дебютный матч в Кубке.

«Быть здесь – это потрясающе. У меня была возможность потренироваться с командой на прошлой неделе, но две недели до этого я вообще не тренировался», — приводит слова Миколенко Официальный сайт «Эвертона».

от Сергей

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