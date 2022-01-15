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Футбол

Давид Нерес дал важное обещание фанам Шахтера

отСергей

Янв 15, 2022 ,

Новичок донецкого «Шахтера» Давид Нерес дал первое интервью после перехода в украинский клуб.

Бразилец поблагодарил клуб, который принял с распростертыми объятиями, Мистера, директора по футболу…

«Жду не дождусь, когда надену эту футболку и смогу выступать за «Шахтер», — сказал он.

Говоря о своих сильных качествах он отметил левую ногу, смещение с мячом с фланга в середину. Еще заявил, что хорошо отдает ассисты и забивает голы.

«Обещаю полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы», – приводит слова Нереса официальный сайт «Шахтера».

от Сергей

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