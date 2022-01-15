Миколенко получил 4-ю лучшую оценку в Эвертоне в игре с Норвичем

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко сыграл в 22-м туре чемпионата Англии против «Норвича» (1:2).

SofaScore оценил его игру украинского игрока в 6,8 баллов (средняя в команде 6,66), а WhoScored — 6,9. Это четвертая лучшая оценка в команде после Ришарлисона (7,3 и 7,7), Бена Годфри (7,3 и 7) и Демерэя Грэя (7 и 6,9).

Миколенко в этой игре отдал 38 точных передач (83%), сумел выиграть четыре из восьми единоборств, совершил пять выносов, три перехвата и два отбора. Также на его счету 13 потерь.



