Миколенко рассказал, как он воспринял переезд в АПЛ

Левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отметил, что Англия является эталоном во всем, что касается футбола.

По словам украинца, каждый ребенок должен мечтать играть здесь.

«Должен признаться, что у меня не было такой мечты, потому что я был обычным ребенком и не витал в облаках, в мире фантазий. Тем не менее, я сейчас здесь и сделаю все, что в моих силах, чтобы показать, что я подхожу для АПЛ», — сказал он.

Также он добавил, что никто не ожидал этого перехода.

«Когда это произошло, мои родители отказывались верить, что это реально случилось. Вот настолько мы были не готовы к такой хорошей новости, и теперь я фактически живу во сне», – приводит слова Миколенко The Telegraph