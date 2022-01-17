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Футбол

Ламела стал обладателем премии Пушкаша за гол рабоной Арсеналу

отСергей

Янв 17, 2022 ,

Аргентинский нападающий Эрик Ламела, который сейчас защищает цвета «Севильи», получил премию Пушкаша за самый красивый гол 2021 года.

В рамках церемонии вручения призов The Best от ФИФА результативный удар хавбека рабоной в матче за «Тоттенхэм» против «Арсенала» (1:2) был назван лучшим.

Напомним, на эту награду также претендовали гол форварда сборной Чехии Патрика Шика с дальней дистанции в ворота Шотландии (2:0) на Евро-2020 и гол форварда «Порту» Мехди Тареми через себя в ворота «Челси» (1:0) в Лиге чемпионов.

от Сергей

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