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Футбол

Левандовски выиграл приз The Best от ФИФА

отСергей

Янв 17, 2022 ,

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал обладателем приза лучшему футболисту 2021 года от ФИФА.

33-летнему поляку вручили награду The Best. Он сумел опередить Лионеля Месси из «ПСЖ» и Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

Напомним, на награду также претендовали Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси»), Килиан Мбаппе и Неймар (оба – «ПСЖ»).

от Сергей

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