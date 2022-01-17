Левандовски выиграл приз The Best от ФИФА

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал обладателем приза лучшему футболисту 2021 года от ФИФА.

33-летнему поляку вручили награду The Best. Он сумел опередить Лионеля Месси из «ПСЖ» и Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

Напомним, на награду также претендовали Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси»), Килиан Мбаппе и Неймар (оба – «ПСЖ»).