Шевченко в сборной Польши? Что пишут польские СМИ

Андрей Шевченко больше не является тренером «Дженоа». Скачка в Серии А закончилась и сразу появлюсь новые слухи. Его связывают с должностью тренера сборной Польши. Слухи об интересе соседей к кандидатуре Шевченко появились еще ранее, когда украинский специалист еще работал в итальянском клубе.

Что же пишут в польских СМИ о возможном назначении Шевченко главным тренером сборной Польши ? Популярный портал pilkanozna выпустил целый материал по этому поводу с заголовком «Тема назначения Шевченко возвращается».

«Действительно ли у легенды украинского футбола есть шанс попасть в Польскую федерацию и будет удачен ли его выбор?

Андрей Шевченко покидает Дженуа всего через два месяца. Команда под руководством украинского тренера провела 11 игр и выиграла лишь одну в Кубке Италии против «Салернитана». Кроме того, «Дженоа» проиграл 7 матчей, а три закончил вничью.

Баланс встреч с украинцем на скамейке запасных ужасен, но винить его в этой ситуации сложно. Еще до прихода в команду «Дженоа» была на пике падения, качество команды явно отличается от рейтинга лиги и по сути Шевченко мало что мог сделать в команде «Россоблу». Руководители клуба решили доверить команду другому тренеру, который, по их мнению, имеет больше шансов спасти команду из зоны вылета.

Что ждет обладателя Золотого мяча? Пока Шевченко остается безработным, но как только его уволили из Генуи, автоматически вернулась тема его назначения в сборную Польши. Уже около дюжины дней назад появился первый слух идея нанять титулованного футболиста.

У Шевченко нет большого тренерского опыта, хотя тренерская дельность в сборной команде однозначно ближе ему. С 2016 по 2021 год он был менеджером сборной Украины, которую провел в 52 матчах. Его команда стала одним из сюрпризов Евро-2020 и вышла в 1/4 финала. В матче за полуфинал она однозначно уступила Англии (0:4). После окончания чемпионата Европы Шевченко прекратил сотрудничество с родной федерацией. Позже был короткий эпизод в Генуе, и это единственный тренерский опыт бывшего игрока «Милана» и «Челси».

С учетом баланса матчей под руководством Шевы Украина выиграла 25 проиграла, проиграла 14 и в 13 из них сыграла вничью. Среднее количество очков, набранных командой, составляло около 1,70 очка за игру.

Несколько лет селекционного опыта Шевченко — его сильное преимущество в контексте перехода в польскую команду. Он прекрасно знает трудовую этику тренера сборной и, благодаря своей профессиональной карьере, к нему непременно прислушивались бы в польской раздевалке. Однако сложно ожидать, что Шевченко за несколько недель познакомится с командой и, имея три тренировочных блока, привьет команде свою концепцию игры.

Финансовый вопрос также может быть большим препятствием, потому что Шевченко относительно дорог, и его финансовые требования могут значительно превышать возможности Польской футбольной ассоциации. По неофициальной информации, Шевченко подписал контракт с «Дженоа», который гарантировал ему чистый заработок в размере двух миллионов евро в год. Если бы он предложил те же самые постулаты Союзу, положительного завершения переговоров не было бы без больших переговоров.

Сейчас трудно указать, каковы реальные возможности польского союза в контексте зарплаты селекционера. Стоит напомнить, что Паулу Соуза был зачислен на зарплату с суммой в 700 000 евро в год. Основная цель — подписать контракт с новым тренером на очень похожих условиях, поэтому трудно ожидать, что Шевченко так сильно отклонится от своих ожиданий.

Цезарий Кулеша наверняка еще раз рассмотрит возможную кандидатуру Шевченко, тем более, что украинец – свободный специалист. Есть ли у него шанс устроиться на работу? На данный момент они кажутся маленькими. Адам Навалка по-прежнему является решительным кандидатом на пост главы польской команды, и все больше и больше признаков того, что поляк снова возглавит национальную команду после нескольких лет раскола», — отмечает издание.