Украина разгромила Сербию на Евро-2022 по футзалу

В воскресенье, 23 января, Украина разгромила Сербию со счетом 6:1 на Евро-2022. Эта первая победа для нашей команды на турнире.

В последнем туре Украина будет играть с действующим чемпионом Европы и мира – Португалией.

Сербия – Украина – 1:6

Голы: 0:1 – 2 Зварыч, 0:2 – 6 Абакшин, 0:3 – 15 Абакшин, 0:4 – 20 Чернявский, 0:5 – 35 Зварыч, 0:6 – 39 Корсун, 1:6 – 40 Томич

Положение в группе: Украина – 3 (2), Португалия – 3 очка (1 игра), Нидерланды – 3 (1), Сербия – 0 (2). В 1/4 финала выходят две лучшие команды из группы.