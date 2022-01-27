Роналду обиделся на Transfermarkt из-за своей стоимости

Координатор статистического портала Transfermarkt Кристиан Шварц сообщил, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был недоволен своей трансферной стоимостью на портале.

Напомним, в марте 2020 года португальский футболист заблокировал аккаунт Transfermarkt в инстаграме.

«Роналду написал сообщение нашим ребятам в соцсетях. Ему ответили, объяснили причины и сказали: «Вы с отрывом лидируете по стоимости в своей возрастной группе». Отрыв был где-то 30-50 млн фунтов [от следующего игрока в списке].

Потом Роналду прислал какие-то смайлики и заблокировал нас», – приводит слова Шварца The Athletic.