Динамо получит небольшую сумму за переезд Супряги в Италию

«Сампдория» заплатит киевскому «Динамо» 500 тысяч евро за аренду нападающего Владислава Супряги. Об этом сообщил корреспондент Николо Скира.

По его данным, арнеда будет с правом выкупа, которое составит 7,5 млн евро. Одни источники указывают, что генуэзцы смогут выкупить футболиста за 7 млн, другие – за 8 млн.

Сейчас идет процесс оформления документов.

Как уточняет Sky Sport, речь идет о двухлетней аренде, Джанлука Ди Марцио сообщает о сроке в 18 месяцев.

Напомним, «Сампдория» идет на 16-м место в серии А.