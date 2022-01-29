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Футбол

Динамо получит небольшую сумму за переезд Супряги в Италию

отСергей

Янв 29, 2022 , ,

 «Сампдория» заплатит киевскому «Динамо» 500 тысяч евро за аренду нападающего Владислава Супряги. Об этом сообщил корреспондент Николо Скира.

По его данным, арнеда будет с правом выкупа, которое составит 7,5 млн евро. Одни источники указывают, что генуэзцы смогут выкупить футболиста за 7 млн, другие – за 8 млн.

Сейчас идет процесс оформления документов.

Как уточняет Sky Sport, речь идет о двухлетней аренде, Джанлука Ди Марцио сообщает о сроке в 18 месяцев.

Напомним, «Сампдория» идет на 16-м место в серии А.

от Сергей

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