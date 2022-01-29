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Футбол

Сикан близок к переходу в немецкий клуб

отСергей

Янв 29, 2022 , ,

Донецкий «Шахтер» решил отдать нападающего Даниила Сикана в аренду до конца сезона. Об этом сообщил журналист «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас.

По его данным, скорее всего, футболист продолжит карьеру в «Ганзе» из второй немецкой бундеслиги. Стороны близки к соглашению.

Швейцарский «Базель» пока решил приостановить переговоры по аренде Сикана. Швейцарский клуб хотел иметь опцию выкупа украинца, но «Шахтер» готов отдать только в аренду, потому что в будущем рассчитывает на него.

Напомним, Сикан в этом сезоне забил два мяча в 14 играх.

от Сергей

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