Украина проиграла Португалии, но вышла в плей-офф Евро-2022 по футзалу

Сборная Украины в заключительном матче групповой стадии чемпионата Европы по футзалу проиграла команде Португалии.

Несмотря на поражение украинцы сумели выйти в 1/4 финала Евро из-за дополнительных показателей.

В 1/4 финала сборная Украины сыграет с Казахстаном, который занял 1-е место в своей группе. Поединок состоится в понедельник, 31 января.

Напомним, в первом туре украинцы проиграли нидерландцам (2:3). Во втором туре Украина разгромила Сербию со счетом 6:1.

Украина – Португалия – 0:1

Гол: 0:1 – 37 Зики

Таблица:

1. Португалия – 9 очков, разница мячей 9:3

2. Украина – 3, 8:5

3. Нидерланды – 3, 6:9

4. Сербия – 3, 6:12