Гринвуд бил и насиловал девушку: модель показала следы побоев

Девушка игрока МЮ и сборной Англии Мэйсона Гринвуда модель Харриет Робсон обвинила футболиста в насилии.
Девушка в сторис инстаграма выложила серию видео и фото, где у нее гематомы на теле и разбита губа. «Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», – подписала Робсон одну из сторис.
Также модель выложила аудиозапись, где ее принуждают к сексу. Аудио были опубликованы в сторис сразу после серии фото, где Робсон показала следы побоев и обвинила Гринвуда в насилии.
Мужской голос говорит: «Мне плевать на то, что ты хочешь. Харриет, тебе нужно поднять ноги. Подними свои чертовы ноги».
Харриет отвечает: «Нет, я не хочу заниматься сексом».
Мужчина говорит в ответ: «Мне плевать, что ты хочешь. Заткнись и не разговаривай со мной».
Она отвечает: «Перестань подставлять ко мне свой чл**».
Дальше слышен голос мужчины: «Я хочу тебя тр****. Мне плевать, что ты не хочешь заниматься со мной сексом, слышишь? Я тебя вежливо попросил, а ты не хочешь. Что еще ты хочешь, чтобы я сделал? Толкни меня еще раз и посмотри, что с тобой будет».
«Нет», – сказала Харриет.
Спустя некоторое время Робсон удалила все сторис.
«Манчестер Юнайтед» уже выступил с заявлением по поводу скандала с участием нападающего
«Мэйсон Гринвуд отстранен от тренировок и игр на неопределенный срок», – сказано в заявлении «МЮ».