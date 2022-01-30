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Футбол

Гринвуд бил и насиловал девушку: модель показала следы побоев

отСергей

Янв 30, 2022 , ,

Девушка игрока МЮ и сборной Англии Мэйсона Гринвуда модель Харриет Робсон обвинила футболиста в насилии.

Девушка в сторис инстаграма выложила серию видео и фото, где у нее гематомы на теле и разбита губа. «Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», – подписала Робсон одну из сторис.

Также модель выложила аудиозапись, где ее принуждают к сексу. Аудио были опубликованы в сторис сразу после серии фото, где Робсон показала следы побоев и обвинила Гринвуда в насилии.

Мужской голос говорит: «Мне плевать на то, что ты хочешь. Харриет, тебе нужно поднять ноги. Подними свои чертовы ноги».

Харриет отвечает: «Нет, я не хочу заниматься сексом».

Мужчина говорит в ответ: «Мне плевать, что ты хочешь. Заткнись и не разговаривай со мной».

Она отвечает: «Перестань подставлять ко мне свой чл**».

Дальше слышен голос мужчины: «Я хочу тебя тр****. Мне плевать, что ты не хочешь заниматься со мной сексом, слышишь? Я тебя вежливо попросил, а ты не хочешь. Что еще ты хочешь, чтобы я сделал? Толкни меня еще раз и посмотри, что с тобой будет».

 «Нет», – сказала Харриет.

Спустя некоторое время Робсон удалила все сторис.

«Манчестер Юнайтед» уже выступил с заявлением по поводу скандала с участием нападающего

«Мэйсон Гринвуд отстранен от тренировок и игр на неопределенный срок», – сказано в заявлении «МЮ».

от Сергей

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