Солнцезащитные очки: защита глаз от ультрафиолета

Солнцезащитные очки — это не только стильный аксессуар, который может дополнить ваш образ, но это также защита глаз от негативных воздействий ультрафиолетовых лучей, которые исходят от солнца. Солнечные лучи могут нанести вред глазам, поэтому ношение очков является обязательным для каждого. Солнцезащитные ray ban очки должны быть не только красивыми, но также они должны защищать глаза.

На какие критерии обратить внимание?

Солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, но и защита от ультрафиолетовых лучей. При выборе важно обращать внимание на следующие факторы:

Материал, из которого сделаны линзы. Пластик и стекло – самые распространенные варианты. Они прочные, легкие и не требуют особого ухода.

Цвет линз. Он должен гармонировать с цветом волос и кожи. Для светлой кожи и голубых глаз подойдут синие и зеленые линзы, для смуглой кожи – желтые и коричневые. Но если у вас есть проблема с глазами, то вам подойдут линзы с диоптриями.

Защита от ультрафиолета. Сейчас в продаже можно найти солнцезащитные линзы с защитой от 100% ультрафиолетового излучения. Это самый лучший вариант. А вот очки со 100% защитой от UV-лучей – это маркетинговый ход. Такие очки не защищают от ультрафиолета, а просто усиливают его восприятие.

Оправа. Она должна быть удобной и мягкой. Не стоит выбирать оправу из металла, так как она может вызвать раздражение кожи век.

Не забывайте, что черные линзы уменьшают контрастность зрения, а розовые – непрактичны, так как быстро пачкаются. Оправы выбирают, ориентируясь на форму лица. Например, очки в форме капли подходят всем, круглые и овальные – для девушек с узким лицом, квадратные и прямоугольные – для людей с широким лицом. А вот для любителей очков-авиаторов лучше подобрать оправу помягче. Материал оправы, как и цвет, должен сочетаться с цветом линз и цветом волос.

Причины популярности солнцезащитных очков

В последние годы все больше людей стали носить солнцезащитные очки. Особенно часто их покупают те, кто отправляется отдыхать на морские курорты. Солнцезащитные очки должны защищать от ультрафиолета, который является причиной развития катаракты и других глазных заболеваний. Солнцезащитные очки являются не только модным аксессуаром, но также и защитой глаз, особенно в солнечную погоду.

Обратите внимание на качество линз. В идеале линзы должны быть из стекла или пластика, а не из пластика с металлической оправой. Во-первых, стекло является более безопасным материалом, нежели пластик.