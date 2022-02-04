Агент рассказал, куда хочет перейти Довбик

8 часов ago Сергей

Агент нападающего «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика Алексей Люндовский сообщил, что его подопечный должен доиграть сезон в Днепре, помочь команде занять призовое место и пробиться в еврокубки.

По его словам, в будущем футболист заинтересован только в полноценном трансфере.

«Замечу, что многие клубы из топ-чемпионатов ведут Артема с прицелом как раз на летнее трансферное окно», — сказал он.

«Рассматриваем с ним только варианты из топ-5 чемпионатов. Приоритет – Италия и Англия, – приводит слова Люндовского FootBoom.

Сергей

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