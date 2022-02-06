Малиновский стал худшим игроком в игре с Кальяри

6 часов ago Сергей

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский сыграл в матче 24-го тура серии А против «Кальяри» (1:2).

Статистический портал SofaScore оценил действия игрока в 6,2 балла – среди вышедших в старте ниже только у вратаря Хуана Муссо (5,5), который был удален.

Малиновский нанес один удар в створ ворот, сделал 42 точные передачи (86%), совершил одну обводку, сумел выиграть четыре из 15 единоборств, сделал 1 перехват, также было 20 потерь мяча и 5 фолов.

Аталанта – Кальяри 1:2  

Голы:

0:1 – 50 Перейро, 1:1 – 64 Паломино, 1:2 – 68 Перейро.

Удаление:

Муссо (52).

Сергей

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