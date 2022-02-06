Сикан дебютировал за Ганзу

7 часов ago Сергей

Украинский нападающий немецкого клуба «Ганзы» Даниил Сикан сыграл в матче 21-го тура второй бундеслиги против «Динамо» из Дрездена.

Футболиста выпустили на поле на 71-й минуте. Это дебютная игра Даниила за немецкий клуб. Сикан играет за «Ганзу» на правах аренды из «Шахтера».

За эту игру Сикан получил оценку 6.7 по версии SofaScore. За время на поле украинец 12 раз коснулся к мячу, нанес 1 удар в створ ворот, сделал две успешные обводки, отдал 1 точный пас (точность 100%), выиграл 4 верховые дуэли из 6-ти.

Напомним, «Ганза» идет на 14-м месте во второй бундеслиге Германии.

Динамо Дрезден – Ганза 1:4

Голы:

0:1 – 6 Вергук, 0:2 – 10 Фролинг, 0:3 – 13 Фролинг, 0:4 – 18 Вергук, 1:4 – 63 Каде.

Сергей

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