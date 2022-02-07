Суркис сообщил, что клуб МЛС предлагал за игрока до 3 млн долларов

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что один из клубов МЛС хотел подписать полузащитника Георгия Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды в одесском «Черноморцем».

«У меня было очень неплохое предложение из МЛС по Цитаишвили. За него предлагали до 3 миллионов долларов, но я убедил его остаться», — сказал он.

— Чтобы что?

«Чтобы развиваться в украинском чемпионате. И оставаться на виду у тренеров «Динамо», – сказал Суркиса в интервью ТаТоТаке.