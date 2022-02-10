Динамо U-19 выбило Депортиво в стыковом матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Киевское «Динамо» U-19 сумело переиграть ровесников из «Депортиво» в стыковой игре плей-офф Юношеской лиги УЕФА (2:2, 3:2 по пенальти).

На 4-й минуте хозяева поля открыли счет в поединке, но уже через 3 минуты Царенко удалось сравнять счет.

На 26-й минуте испанцы снова вышли вперед. Через 11 минут он был удален за вторую желтую карточку.

На 75-й минуте Яцык сравнял счет в матче. В серии пенальти «Динамо» было точнее – 3:2.

Соперник киевского клуба в 1/8 финала еще неизвестен.

Депортиво U-19 Испания – Динамо К U-19 Украина 2:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти — 2:3

Голы:

1:0 – 4 Нахера, 1:1 – 6 Царенко, 2:1 – 26 Рубен, 2:2 – 75 Яцык.

Депортиво U-19 – Браис Суарес, Фигероа, Хуан Родригес, Барсия, Начо (Тейхо, 85), Норьега, Рубен, Еремай (Очоа, 75), Лопес (Мендес, 46), Нахера (Герра, 46), Мелья (Диего Гомес, 90).

Динамо К U-19 – Игнатенко, Танчак, Дячук, Филатов, Вивчаренко, Яцык, Царенко, Скрипник (Эль-Хамишли, 64), Близниченко, Диалло, Попов.

Серия пенальти

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3.

Предупреждения:

Рубен (22), Яцык (40), Дячук (41), Хуан Родригес (78), Попов (78), Браис Суарес (86).

Удаление:

Рубен (36).