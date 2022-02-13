Челси выиграл Клубный чемпионат мира

3 часа ago Сергей

В финальной игре клубного чемпионата мира, которая прошла в ОАЭ, «Челси» сумел победить бразильский «Палмейрас». Победу английскому клубу принеси голы Лукаку и Хавертца.

Финал

Челси Англия – Палмейрас Бразилия 2:1

Голы:

1:0 – 55 Лукаку, 1:1 – 64, пенальти Рафаэл Вейга, 2:1 – 117, пенальти Хавертц.

Челси – Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Сарр, 90), Ковачич (Зиеш, 90), Канте, Маунт (Пулишич, 31), Хавертц, Лукаку (Вернер, 76), Хадсон-Одои (Сауль, 77).

Палмейрас – Уэвертон, Маркос Роша (Дейверсон, 118), Гомес, Луан, Пикерес, Скарпа, Зе Рафаэл (Жаилсон, 60), Данило, Рафаэл Вейга (Атуэста, 78), Рони (Весли, 77), Дуду (Рафаэл Наварро, 103).

Предупреждения:

Весли (105), Луан (115), Атуэста (116), Хавертц (118).

Удаление:

Луан (120).

 Матч за 3-е место

Аль-Хилаль Саудовская Аравия – Аль-Ахли Египет 0:4

Сергей

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