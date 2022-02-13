Яремчук оформил ассист в матче с Санта-Кларой. ВИДЕО

3 часа ago Сергей

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук помог своей команде в игре 22-го тура португальского чемпионата против «Санта-Клары».

Футболист вышел на замену на 58-й минуте, а спустя 4 минуты отдал голевую передачу Дарвину Нуньесу.

Это результативное действие украинца стало первым с 30 декабря, когда забил «Порту» (1:3).

Напомним, в этом сезоне Яремчук в этом сезоне забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач в 30 матчах.

Бенфика – Санта-Клара 2:1

Голы:

0:1 – 20 Мохеби, 1:1 – 60, пенальти Нуньес, 2:1 – 62 Нуньес.

Сергей

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