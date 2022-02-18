Де Дзерби считает, что Мудрик может выиграть Золотой мяч

9 часов ago Сергей

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поговорил с наставником «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Журналист привел ряд цитат коуча «Горняков» о футболистах клуба.

 «Мудрик – это тот футболист, который может когда-нибудь выиграть «Золотой Мяч».

Я был заинтересован в покупке Нереса. Я лично убеждал игрока перейти в «Шахтер».

Когда я пришел, я не гарантировал никому из ветеранов места в основе, они к этому нормально отнеслись. И своей работой сами заслужили место в основе.

В ближайшие 5 лет молодые игроки «Шахтера» станут лидерами сборной», – сказал Де Дзерби.

Сергей

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