Малиновский получил травму: известны подробности

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский травмировался в игре 33-го тура Серии А против «Вероны» (1:2).

Украинец вышел в стартовом составе, но уже на 34-й минуте неудачно приземлился и вынужденно покинул поле с помощью врачей.

Скорее всего, повреждение Малиновского оказалось несерьезным, передает телеканал «Футбол 1». Однако не обошлось без хирургического вмешательства. Футболисту уже зашили рассечение. На восстановление потребуется несколько дней.

По прогнозам, Малиновский сыграет в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии. Поединок запланирован на 1 июня.