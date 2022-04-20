У России отобрали права на трансляцию финала французского Кубка

2 дня ago Сергей

У российского телеканала «Матч ТВ» отобрали права на трансляцию финала Кубка Франции, который пройдет 7 мая. Об этом сообщил заместитель генпродюсера канала Василий Конов.

«Наши зарубежные коллеги, в очередной раз без объяснения причин и не имея на это юридических оснований, сообщили об ограничении сервисов: с сегодняшнего дня SNTV приостанавливает доступ к своему новостному сервису (хайлайты и видео для выпусков новостей), а из Франции пришло сообщение по поводу Кубка Франции и приостановки прав, то есть финал (единственный оставшийся матч в пакете), который был в плане на 7 мая, в эфире «Матч ТВ» вы не увидите», — написал Конов в своем телеграм-канале.

Напомним, со времени вторжения РФ в Украину страну-агрессора уже лишили прав на трансляции чемпионатов Англии, Франции, Португалии, Шотландии, Нидерландов, а также Кубка Англии.

Сергей

See author's posts

Tags:

More Stories

Эрик тен Хаг стал главным тренером МЮ

1 день ago Сергей

Шахтер продал бразильского нападающего в Европу

1 день ago Сергей

Руслан Малиновский сообщил ситуацию со своей травмой

1 день ago Сергей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

17 − восемь =

You may have missed

Усик назвал фаворита боя Фьюри – Уайт

1 день ago Сергей

Эрик тен Хаг стал главным тренером МЮ

1 день ago Сергей

Костюк получила wild card в основную сетку турнира WTA в Мадриде

1 день ago Сергей

Шахтер продал бразильского нападающего в Европу

1 день ago Сергей

Руслан Малиновский сообщил ситуацию со своей травмой

1 день ago Сергей