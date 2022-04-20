Ярмоленко хочет организовать игру между Вест Хэмом и Динамо

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выступил инициатором проведения благотворительной игры с участием киевского «Динамо».

По словам украинского игрока, он уже разговаривал с Мойесом, потому что сейчас насыщенный график, можно ли организовать эту игру.

«Футболисты и главный тренер готовы сыграть этот матч, собрать максимальное количество болельщиков на стадионе. Я думаю, если Динамо приедет в Англию и люди узнают, что все деньги пойдут на восстановление Украины, благотворительность, помощь детям, больницам, то здесь будет биток.

Если удастся организовать эту игру, я с удовольствием сыграю за обе команды, потому что «Динамо» — команда номер один в моей жизни. «Вест Хэм» сейчас моя команда, которую я никогда не забуду», — сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу «КраСава».