Манчестер Сити в матче-триллере победил Реал

«Манчестер Сити» дома сумел победить мадридский «Реал» в первой игре полуфинала Лиги чемпионов. На «Этихад Стэдиум» команды на двоих забили 7 мячей.

Манчестер Сити Англия – Реал Мадрид Испания 4:3

Голы:

1:0 – 2 де Брюйне, 2:0 – 11 Габриэл Жезус, 2:1 – 33 Бензема, 3:1 – 53 Фоден, 3:2 – 55 Винисиус Жуниор, 4:2 – 74 Бернарду Силва, 4:3 – 82, пенальти Бензема.

Манчестер Сити – Эдерсон, Стоунз (Фернандиньо, 36), Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Стерлинг, 83).

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Алаба (Начо, 46), Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 79), Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 88), Родриго (Камавинга, 70).

Предупреждения:

Фернандиньо (81), Начо (90).

https://www.youtube.com/watch?v=x4thtOGfGqo&ab_channel=MEGOGO%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2