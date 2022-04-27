Манчестер Сити в матче-триллере победил Реал
«Манчестер Сити» дома сумел победить мадридский «Реал» в первой игре полуфинала Лиги чемпионов. На «Этихад Стэдиум» команды на двоих забили 7 мячей.
Манчестер Сити Англия – Реал Мадрид Испания 4:3
Голы:
1:0 – 2 де Брюйне, 2:0 – 11 Габриэл Жезус, 2:1 – 33 Бензема, 3:1 – 53 Фоден, 3:2 – 55 Винисиус Жуниор, 4:2 – 74 Бернарду Силва, 4:3 – 82, пенальти Бензема.
Манчестер Сити – Эдерсон, Стоунз (Фернандиньо, 36), Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Стерлинг, 83).
Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Алаба (Начо, 46), Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 79), Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 88), Родриго (Камавинга, 70).
Предупреждения:
Фернандиньо (81), Начо (90).