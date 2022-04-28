Динамо сыграло вничью в благотворительном матче. ВИДЕО

4 дня ago Сергей

В благотворительном матче между киевским «Динамо» и их тезками из Загреба команды сыграли вничью. Украинский клуб вел со счетом 2:0, однако после упустили победу.

Стоит отметить, что дублем в этой игре отметился Ванат.

«Динамо» — «Динамо» Загреб 2:2

Голы: Ванат 8, 16 — Вукотич 29, Менало 38

«Динамо»: Бойко — Караваев (Кравченко 46), Попов (Бурда 64), Сирота (Забарный 46), Вівчаренко (Дубинчак 46) — Сидорчук (Андриевский 46), Шепелев (Гармаш 46)— Шапаренко (Антюх 46), Буяльский (Бражко 74), Ванат — Довбик

Сергей

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