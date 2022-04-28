Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вильярреалом» (2:0) в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

По словам немецкого специалиста, как только соперник преодолевал прессинг, то сразу создавал угрозу.

«Но по большей части мы здорово справлялись и провели очень хорошую игру.

Мы очень хорошо перемещались в первом тайме, надо было сохранять оптимизм и настрой. Пока все складывается хорошо», — сказал он.

Также Клопп добавил, что во втором матче надо быть начеку и работать с абсолютно таким же отношением к делу, как и в первом.

«Мы ведем 2:0, это неплохо, лучше, чем перед началом матча. Но мы понимаем, что еще не прошли дальше», – приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.