Ливерпуль уверено обыграл Вильярреал
«Ливерпуль» дома сумел победить «Вильярреал» в первой игре полуфинала Лиги чемпионов 2021/22.
Автогол на свой счет записал Эступиньян, а гол – Мане.
«Ливерпуль» – «Вильярреал» – 2:0
Голы:
1:0 – 53, автогол Эступиньян, 2:0 – 55 Мане.
Ливерпуль – Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 81), ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 72), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Салах, Мане (Диогу Жота, 73), Диас (Ориги, 81).
Вильярреал – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 72), Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 57), Капу, Парехо (Орье, 72), Данджума (Пако Алькасер, 86), Чуквуэзе (Диа, 72).
Предупреждения:
ван Дейк (32), Эступиньян (47), Ло Чельсо (62).