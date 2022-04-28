Ливерпуль уверено обыграл Вильярреал

5 дней ago Сергей

 «Ливерпуль» дома сумел победить «Вильярреал» в первой игре полуфинала Лиги чемпионов 2021/22.

Автогол на свой счет записал Эступиньян, а гол – Мане.

 «Ливерпуль» – «Вильярреал» – 2:0

Голы:

1:0 – 53, автогол Эступиньян, 2:0 – 55 Мане.

Ливерпуль – Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 81), ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 72), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Салах, Мане (Диогу Жота, 73), Диас (Ориги, 81).

Вильярреал – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 72), Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 57), Капу, Парехо (Орье, 72), Данджума (Пако Алькасер, 86), Чуквуэзе (Диа, 72).

Предупреждения:

ван Дейк (32), Эступиньян (47), Ло Чельсо (62).

Сергей

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