Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Челси

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» в рамках вынесенного матча 37-го тура чемпионата Англии. Гости открыли счет первыми, отметился Алонсо, но хозяева поля усилиями Роналду сравняли счет на табло.

Манчестер Юнайтед – Челси 1:1

Голы:

0:1 – 60 Алонсо, 1:1 – 62 Роналду.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Матич (Джонс, 79), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Рэшфорд (Мата, 79), Эланга (Гарначо, 90).

Челси – Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 82), Маунт, Хавертц (Лукаку, 70), Вернер (Пулишич, 71).

Предупреждение:

Рюдигер (87).