Английские клубы претендуют на Зинченко

3 дня ago Сергей

Лондонские клубы «Арсенал» и «Вест Хэм» интересуются услугами защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, передает Evening Standard.

«Горожане» врядли будут категорически против перехода 25-летнего футболиста, если Зинченко сам захочет покинуть клуб.

Также сказано, что «Арсенал» делает упор на позиции полузащитника, а «Вест Хэм» хочет создать конкуренцию Аарону Крессуэллу на левом фланге защиты после того, как уйдет Артур Масуаку.

Напомним, договор украинского игрока с «Манчестер Сити» истекает летом 2024 года.

Сергей

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