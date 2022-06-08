Барселона намерена купить защитника Шахтера

16 часов ago Сергей

Каталонская «Барселона» намеревается купить защитника донецкого «Шахтера» Додо.

По данным Sport.es, испанцы готовы рассмотреть возможность покупки 23-летнего бразильца для усиления проблемной позиции правого защитника. В «Барселоне» высоко оценили футболиста и считают его возможным преемником Дани Алвеса.

Сам же Додо намерен покинуть «Шахтер» не только из-за войны в Украине. Футболист не хочет вести речь об аренде, а хочет полноценный трансфер.

Ранее на бразильца претендовали «Бавария», «Реал», «Фиорентина» и «Тоттенхэм».

Сергей

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