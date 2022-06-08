Миколенко назвал задачу сборной Украины на Лигу наций

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко сообщил, как команда готовилась к матчу с Ирландией в рамках 1-го тура групповой стадии в Лиге наций-2022/2023.

По его словам, после перелета команда восстанавливалась, затем провела тренировку на новую игру.

«Приступаем к Лиге наций. Последний матч мы забыли, нужно двигаться дальше. Сейчас у нас задача — выйти в Лигу А, потому что мы не по праву вылетели в Лигу В. Я считаю, мы должны оставаться в высшем дивизионе, и теперь задача — вернуться», — сказал он.

Также он добавил, что команда уже забыла о предыдущем поединке и двигается дальше.