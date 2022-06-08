Миколенко назвал задачу сборной Украины на Лигу наций

16 часов ago Сергей

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко сообщил, как команда готовилась к матчу с Ирландией в рамках 1-го тура групповой стадии в Лиге наций-2022/2023.

По его словам, после перелета команда восстанавливалась, затем провела тренировку на новую игру.

«Приступаем к Лиге наций. Последний матч мы забыли, нужно двигаться дальше. Сейчас у нас задача — выйти в Лигу А, потому что мы не по праву вылетели в Лигу В. Я считаю, мы должны оставаться в высшем дивизионе, и теперь задача — вернуться», — сказал он.

Также он добавил, что команда уже забыла о предыдущем поединке и двигается дальше.

Сергей

See author's posts

Tags:

More Stories

Лига наций-2022: Украина была сильнее Ирландии

11 часов ago Сергей

Барселона намерена купить защитника Шахтера

16 часов ago Сергей

Миколенко назвал задачу сборной Украины на Лигу наций

16 часов ago Сергей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

восемь − три =

You may have missed

Лига наций-2022: Украина была сильнее Ирландии

11 часов ago Сергей

Барселона намерена купить защитника Шахтера

16 часов ago Сергей

Миколенко назвал задачу сборной Украины на Лигу наций

16 часов ago Сергей

Ветеран Реала продлил договор с командой

16 часов ago Сергей

Усик оценил возможный бой Фьюри — Джошуа

16 часов ago Сергей