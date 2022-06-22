Ювентус замахнется на трансфер бразильской звезды

Туринский «Ювентус» может подписать форварда французского ПСЖ и национальной сборной Бразилии Неймара, передает Football-Italia.

Итальянская команда в настоящее время рассматривает вероятность трансфера бразильского игрока из-за просьбы главного тренера Массимилиано Аллегри укрепить состав клуба.

Напомним, Неймар защищает цвета ПСЖ с 2017 года.

В прошлом сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.