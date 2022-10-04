Омар Елабделлауї: трагічний кінець колишнього професіонала Бундесліги в Галатасараї

1 вересня «Галатасарай» достроково розірвав контракт з Омаром Елабделлуї, який діяв до кінця сезону. У сучасному світі професійного футболу це не рідкість. У випадку з 30-річним норвежцем варто придивитися до передісторії. У колишнього гравця Бундесліги брауншвейгського «Айнтрахта» (сезон 2013/14) випало тривале випробування.

Влітку 2020 року найкращий норвезький футболіст 2015 року перейшов у «Галатасарай» після шести років у «Олімпіакосі». Спочатку в новому клубі у нього все йшло добре, він регулярно виходив у стартовому складі та долав до кінця. Але потім позитивний тест на корону на короткий час вивів його зі строю. 26 грудня 2020 року правий захисник провів останній на довгий час матч за «Галатасарай».

Через п’ять днів випадок у новорічну ніч різко змінив його життя. У нього в руці вибухнула петарда, яка сильно пошкодила обличчя та руку. Особливо сильно постраждало його ліве око. Деякі ЗМІ повідомляли, що тодішній 29-річний хлопець навіть ризикував втратити зір.

На даний момент про повернення в якості професіонала не могло бути й мови. Протягом наступних кількох місяців йому довелося перенести загалом одинадцять операцій. офтальмолог д-р. Едвард Холланд, який вів справу від початку до кінця, розповів про одну з найгірших травм, яку він лікував за свою 35-річну кар’єру. Пожертвування стовбурових клітин від його сестри врятувало йому зір.

Омар Елабделлуї: «Я не смів спати»

Для Елабделлуї аварія мала не лише фізичні наслідки, а й психологічні. «Я не наважувався спати. Я завжди стежив, щоб світло все ще було, бо боявся його втратити», — сказав він якось.

Думка про повернення змушувала його боротися. «Це врятувало мене, це залишило мене живим, я не буду брехати. Я не зміг би вижити без цього — це була моя втеча. Я рано почав тренуватися і пообіцяв, що обов’язково зіграю знову», — сказав він. сказав в інтерв’ю Guardian . Нагадаємо що завтра 5 жовтня донецький Шахтар зіграє на виїзді з мадридським Реалом. Дивіться Реал — Шахтер онлайн на нашому сайті.

Омар Елабделлуї: Повернення після більш ніж 400 днів

Тоді 21 лютого сталося те, що довго вважалося неможливим. Елабделлауї був винагороджений за свою залізну волю та повернувся в гала-майці через 423 дні після аварії. Проти Гьозтепе він весь сезон простояв на полі в спеціальних окулярах, і той факт, що Гала виграв 3:2, для нього не мав значення. «Я пройшов через справді важкий час. Це було нелегко, і я наполегливо боровся. Це непередаване відчуття — повернутися на поле», — сказав він після гри.

По ходу сезону він зіграв ще шість разів, але так і не знайшов своїх колишніх сил. У цьому сезоні він не грав більш важливої ​​ролі в плануванні Галатасарая. На своїй посаді він був лише третім вибором під керівництвом тренера Окана Бурука після Лео Дюбуа та Саші Боя.

У серпні турецька газета Hürriyet повідомила , що Галатасарай запропонував достроково розірвати контракт, але Елабделлауї вимагав натомість свою річну зарплату в розмірі 1,4 мільйона євро. Його роботодавець був не в захваті від цього, оскільки вони дуже підтримували захисника під час перерви через травму. Через кілька днів було оголошено про одностороннє розірвання договору. Відтоді Елабделлуї залишився без клубу.

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