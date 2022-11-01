Барселона хочет заполучить тренера Арсенала

Каталонская «Барселона» хочет заполучить Микеля Артету в качестве будущего наставника команды, передает Sport.es.

При этом назначение испанского коуча руководство «Сине-гранатовых» рассматривает только в долгосрочной перспективе, так как на данном этапе клуб полностью доверяют нынешнему тренеру, Хави.

Напомним, Артета является воспитанником академии испанского клуба, но в первой команде каталонцев он так и не сыграл. Ранее он был ассистентом Пепа Гвардиолы в английском «Манчестер Сити».