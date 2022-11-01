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Футбол

Ребров может возглавить сборную Украины

Украинский тренер может покинуть Аль-Айн.

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров может уйти из арабской команды до истечения личного соглашения (лето 2023 года) и возглавить сборную Украины. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Как отмечают журналисты, есть вероятность того, что 1 января 2023 года Реброва представят в качестве главного тренера национальной команды Украины.

Напомним, соглашение Александра Петракова с УАФ истекло после матча Лиги наций с Шотландией, а о продолжении сотрудничества стороны не сообщали.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Реброва могут уволить с «Аль-Айна».

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