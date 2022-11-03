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Футбол

Палмейрас стал чемпионом Бразилии

Для «Палмейрас» это 11-й чемпионский титул в истории.

В 35-м туре бразильского чемпионата «Палмейрас» дома крупно переиграл «Форталезу» 4:0. Эта победа позволила клубу досрочно оформить чемпионство за три тура до конца чемпионата.

 «Палмейрас» заработал 77 очков, у ближайшего преследователя, «Интернасьонала», осталось 64 после поражения 0:1 от «Америки».

Стоит отметить, что для «Палмейрас» это 11-й чемпионский титул в истории – по этому показателю команда является рекордсменом.

Напомним, у «Сантоса» только восемь титулов, а у «Фламенго» и «Коринтианс» — по 7.

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