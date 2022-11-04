Довбик стал лучшим голеадором группового этапа Лиги конференций

Форвард днепровского «Днепра-1» Артем Довбик стал лучшим голеадором групповой стадии Лиги конференций.

На счету игрока 5 голов в 6 матчах групповой стадии турнира. Также он сделал два ассиста. По голам он опередил всех преследователей — 7 игроков забили по 4 гола).

Напомним, в 6-м туре Лиги конференций «Днепр-1» уступил на выезде голландскому «АЗ Алкмаар» (1:2) и занял второе место в группе, благодаря чему прошел в 1/16 финала турнира.