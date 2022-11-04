Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Футбол

Довбик стал лучшим голеадором группового этапа Лиги конференций

На счету украинца 5 голов.

Форвард днепровского «Днепра-1» Артем Довбик стал лучшим голеадором групповой стадии Лиги конференций.

На счету игрока 5 голов в 6 матчах групповой стадии турнира. Также он сделал два ассиста. По голам он опередил всех преследователей — 7 игроков забили по 4 гола).

Напомним, в 6-м туре Лиги конференций «Днепр-1» уступил на выезде голландскому «АЗ Алкмаар» (1:2) и занял второе место в группе, благодаря чему прошел в 1/16 финала турнира.

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол